Карл III призвал сборную Англии держать голову выше после поражения в финале Евро

Король Великобритании Карл III отреагировал на поражение сборной Англии от команды Испании в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Мы призываем вас и тех, кто вас поддерживает, держать голову высоко. Помните, что выход в финал сам по себе является великим достижением. Это гордость нации. Продолжайте болеть за «трёх львов», —цитирует Карла III BBC.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии». В составе победителей мячи забили Нико Уильямс и Микель Оярсабаль. У Англии единственным голом отметился Коул Палмер.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль — лучший молодой футболист Евро-2024.