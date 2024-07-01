Дегтярёв считает, что сборная России показала бы зрелищный футбол на Евро-2024

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв высказался о финале чемпионата Европы по футболу.

«Хороший матч, испанцы показали, мне кажется, зрелищный футбол. Но наши бы лучше показали. Но придёт время, и мы вернёмся во все турниры», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

В финале Англия уступила Испании со счётом 2:1.

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустила турнир.

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Ранее сообщалось, что Овечкин считает, что сборная России удивила бы зрителей на Евро-2024.