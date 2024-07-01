Овечкин: сборная Россия удивила бы зрителей на Евро-2024

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что сборная России удивила бы зрителей на Евро-2024.

«Конечно, хочется, чтобы мы играли на чемпионате Европы. Мы не то что не затерялись бы, мы попылили бы там, сделали бы пару сюрпризиков, но, к сожалению...» — приводит слова Овечкина канал «Это футбол, брат».

Сборная России была отстранена УЕФА от квалификации из-за начала специальной военной операции на Украине и впервые с 2000 года пропустит турнир.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее Овечкин поделился впечатлениями от чемпионата Европы.