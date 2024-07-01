Принц Уильям — о поражении Англии на Евро: всё равно гордимся

Принц Уэльский Уильям опубликовал пост после поражения Англии в финале чемпионата Европы по футболу.

«В этот раз этому просто не суждено было случиться. Но мы всё равно гордимся. Вперёд, сборная Англии», — написал Уильям в соцсетях.

Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

Англия проигрывает в финале Евро второй раз подряд.

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Ранее Карл III призвал сборную Англии держать голову выше после поражения в финале Евро.