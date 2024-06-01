Навас стал первым испанцем, выигравшим четыре трофея со сборной

Полузащитник Хесус Навас в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Игрок завоевал свой четвёртый трофей в карьере с национальной командой. Он стал первым футболистом в истории Испании с таким количеством титулов.

В активе Хесуса два Евро (2008, 2024), чемпионат мира (2010) и Лига наций (2023).

Сборная Испании одержала победу на чемпионате Европы 2024 года, обыграв в финальной игре команду Англии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы — 2024.