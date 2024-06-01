Уильямса признали лучшим игроком финального матча Евро-2024

Нападающий сборной Испании Нико Уильямс признан лучшим игроком финального матча чемпионата Европы 2024 года с командой Англии.

Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе и завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».

Уильямс стал автором первого гола, забив на 47-й минуте игры. Ему ассистировал 17-летний Ламин Ямаль.

Таким образом, Испания стала чемпионом Европы впервые с 2012 года.

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль — лучший молодой футболист Евро-2024.