Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы 2024 года

Полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Игрок по ходу турнира провёл семь матчей и отметился голом. В финале турнира он не смог завершить игру, покинув поле после первого тайма.

Сборная Испании одержала победу на чемпионате Европы, обыграв в финальной игре команду Англии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы — 2024.