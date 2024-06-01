Ямаль стал самым молодым чемпионом в истории Евро

Вингер Ламин Ямаль в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы — 2024 в Германии.

В финальном матче «красная фурия» одолела команду Англии. Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.

Ямаль в возрасте 17 лет и одного дня стал самым молодым чемпионом в истории Евро. По ходу турнира он отметился четырьмя передачами, став лучшим ассистентом соревнований.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что сразу шесть игроков стали лучшими бомбардирами чемпионата Европы — 2024.