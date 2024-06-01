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14 июля
23:26

Капитан сборной Англии Кейн был заменён на 61-й минуте в финале Евро

Капитан и нападающий сборной Англии Гарри Кейн в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Испании досрочно покинул поле.

Игрок был заменён на 61-й минуте. Вместо него на поле появился Олли Уоткинс.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:0 в пользу испанской команды.

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Ранее сообщалось, что Нико Уильямс открыл счёт в финале Евро-2024 с Англией.

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