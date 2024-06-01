Уильямс открыл счёт в финале Евро-2024 с Англией
Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс открыл счёт в финальном матче чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Англии.
Футболист отметился голом на 47-й минуте игры. Ему ассистировал 17-летний Ламин Ямаль.
Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:0.
Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.
Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.