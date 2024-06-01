17-летний Ямаль отдал четвёртый пас на Евро-2024
Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился результативным пасом в финальном матче чемпионата Европы — 2024 с командой Англии.
Ямаль отдал пас на полузащитника Нико Уильямса, который поразил ворота Пикфорда на 47-й минуте встречи.
Таким образом, испанец отметился четвёртой голевой передачей на турнире.
Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт — 1:0.
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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.