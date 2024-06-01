Чеферин: Саутгейт — самый успешный тренер в истории сборной Англии

Президент УЕФА Александер Чеферин встал на защиту главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, которого критикуют за стиль игры команды на чемпионате Европы — 2024 в Германии.

«Мне отвратителен тот подход английских СМИ, который есть в отношении Саутгейта. Он — самый успешный тренер в истории сборной Англии. Его высмеивали и оскорбляли», — сказал Чеферин перед финалом Евро.

Он добавил, что английские СМИ должны извиниться перед специалистом.

В настоящий момент сборная Англии играет в финале турнира с командой Испании. Матч проходит в Берлине на Олимпийском стадионе.

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Ранее сообщалось, что Испания и Англия играют вничью после первого тайма в финале Евро-2024.