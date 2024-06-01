Испания и Англия играют вничью после первого тайма в финале Евро-2024

Сборные Испании и Англии не забили голов в первом тайме финального матча чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт после первого тайма — 0:0.

Испанцы в первой половине игры владели мячом 70% времени, а англичане — 30%.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.