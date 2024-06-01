Telegraph: машинисты в Британии не вышли на работу из-за финала Евро-2024

Машинисты поездов в Великобритании приняли решение не выходить на сверхурочную работу из-за финала чемпионата Европы с Испанией.

Как сообщает газета The Telegraph, сотни поездов были отменены в воскресенье, так как многие машинисты и другой персонал отказались выходить на сверхурочные смены в день финала Евро-2024.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Счёт после первого тайма — 1:0. На 47-й минуте отличился Нико Уильямс после голевой передачи Ламина Ямаля.

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль отдал четвёртый пас на Евро-2024.