Мората установил рекорд сборной Испании по числу матчей на Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората установил рекорд национальной команды по числу матчей на чемпионатах Европы.

Как сообщает Opta, финал Евро-2024 против сборной Англии стал для форварда «Атлетико» 17-м матчем.

Ни один игрок не провёл за сборную Испании больше матчей на этом турнире.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт — 0:0.

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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.