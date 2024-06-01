Овечкин заявил, что болеет за Испанию в финале Евро-2024

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что болеет за Испанию в финальном матче чемпионата Европы с Англией.

«Сейчас будем смотреть футбол. Я за Испанию», — сказал Овечкин в видео, опубликованном Яшкиным до начала финального матча Евро-2024.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт — 0:0.

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Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.