Английский болельщик отложил похороны матери ради финала Евро-2024

Болельщик сборной Англии Дэйв Росс отложил похороны своей матери из-за финала чемпионата Европы c Испанией.

«Очевидно, нам пришлось отложить похороны, потому что мы надеялись, молились, чтобы Англия вышла в финал, и они это сделали. Мне нужно встать очень рано утром в понедельник, чтобы ехать обратно, потому что похороны моей матери во вторник. Я уверен, что она была бы рада видеть меня здесь и видеть, как Англия выиграет Евро», — приводит слова Росса The Sun.

Встреча в настоящий момент проходит в Берлине на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Счёт — 0:0.

Ранее сообщалось, что король Филипп VI и принц Уильям присутствуют на финале Евро-2024.