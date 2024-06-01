Кьеллини вынес трофей Евро перед матчем Испании и Англии

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини вынес кубок турнира перед финальным матчем чемпионата Европы с участием Испании и Англии.

На данный момент счёт в матче 0:0.

Бывший футболист в составе сборной Италии стал чемпионом Европы в 2020 году. Тогда итальянцы в финале обыграли Англию (1:1, 3:2 пен.).

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.