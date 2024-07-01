Meduza, OneRepublic и Leony выступили перед финалом чемпионата Европы — 2024

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony выступили с официальной песней чемпионата Европы — 2024 FIRE перед финалом между сборными Англии и Испании.

Гимн в исполнении артистов прозвучал во время церемонии закрытия на Олимпийском стадионе в Берлине.

В настоящий момент проходит финальная встреча между командами. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.