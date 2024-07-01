Испания стала самой титулованной сборной в истории Евро
Сборная Испании одержала победу над командой Англии в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Берлине на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:1.
Сразу же после перерыва первый гол в матче забил нападающий Испании Нико Уильямс с передачи 17-летнего Ламина Ямаля, самого молодого игрока в истории Евро и чемпионатов мира.
На 73-й минуте встречи счёт сравнял полузащитник английской команды Коул Палмер, вышедший на замену. Ему ассистировал Джуд Беллингем.
Окончательную точку в игре поставил Микель Оярсабаль на 86-й минуте, забив после паса Марка Кукурельи.
Таким образом, «красная фурия» завоевала четвёртый кубок чемпионата Европы и опередила сборную Германии по числу титулов. В активе бундестим в настоящий момент три победы в финалах Евро.
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Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро в старте на финал выйдут два игрока подросткового возраста.