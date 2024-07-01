Впервые в истории Евро в старте на финал выйдут два игрока подросткового возраста

17-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль и 19-летний полузащитник команды Англии Кобби Майну выйдут в стартовом составе на финальный матч чемпионата Европы.

Впервые в истории Евро финал турнира с первых минут начнут два футболиста подросткового возраста (от 10 до 19 лет).

Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.