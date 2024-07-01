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14 июля
21:45

Актёр Джекман: буду болеть за сборную Англии в финале Евро

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Boris Streubel - UEFA

Актёр Хью Джекман рассказал, что планирует болеть за Англию в финальном матче чемпионата Европы против Испании.

«Я буду болеть за сборную Англии. Хочу, чтобы люди получили хорошие эмоции, как в 1966 году», — приводит слова Джекмана Wimbledn в социальной сети X.

Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.

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