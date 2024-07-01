Фьюри — о сборной Англии: разгромите испанцев и верните футбол домой

Британский боксёр Тайсон Фьюри призвал сборную Англии разгромить команды Испании в финале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Давайте, ребята, разгромите испанцев и верните футбол домой. Мы долго этого ждали, и я полностью верю в команду. Делайте своё дело, ребята, наслаждайтесь, забудьте о давлении», — сказал боксёр в видеообращении.

Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.