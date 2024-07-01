Линекер: если Англия победит, Саутгейт сможет уйти в закат

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался о финальном матче чемпионата Европы.

«Я очень рад за Гарета. Я бы предположил, что это его последний турнир. Я думаю, что ЧМ в Катаре сильно его вымотал в психологическом плане. Если он победит, он сможет уйти в закат, забрать свою медаль, получить своё рыцарское звание, и все будут любить его вечно», — приводит слова Линекера The Guardian.

Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.