Гави посетил расположение Испании перед финалом с Англией

Полузащитник «Барселоны» Гави посетил расположение сборной Испании перед финалом чемпионата Европы — 2024 в Германии с командой Англии.

«Я чувствую, что меня любят, и очень счастлив быть здесь. Я смотрел каждую игру и поддерживал свою команду, потому что чувствую себя её частью и частью этой страны», — цитирует Гави RFEF.

Напомним, что игрок пропускает турнир из-за разрыва крестообразных связок. Он получил повреждение в ноябре 2023 года в матче отборочного турнира чемпионата Европы с Грузией (3:1).

Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Игра начнётся в 22:00 мск.

За главными событиями чемпионата Европы по футболу 2024 года следите в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что английские фанаты устроили дебош в Берлине перед финалом Евро.