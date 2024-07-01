Газзаев: будет справедливым разделить «Золотую бутсу» Евро-2024 между шестью игроками

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о ситуации с «Золотой бутсой» на чемпионате Европы — 2024.

Перед финальным матчем между сборными Испании и Англии на звание лучшего бомбардира турнира претендуют шесть игроков, и только двое из них примут участие в решающем матче.

«Если кто-нибудь забьёт, тот же Ольмо, то всё будет справедливо, и он один получит награду. Если ни Кейн, ни Ольмо не смогут отличиться, тогда будет справедливо вручить «Золотую бутсу» всем», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Помимо Гарри Кейна и Дани Ольмо, по три мяча забили Коди Гакпо (Нидерланды), Жорж Микаутадзе (Грузия), Джамал Мусиала (Германия) и Иван Шранц (Словакия).

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