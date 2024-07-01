Радимов: если в финале Евро-2024 победит Англия, будет безобразие полное

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение касательно финального матча чемпионата Европы с участием Испании и Англии.

«Я думаю, что футбол должен победить и справедливость восторжествует. В чём справедливость? Испанцы — это красивый, хороший и яркий футбол, правильный, который нравится зрителям. Если победит Англия, будет безобразие полное», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В финале Евро-2024 команда Англии сыграет со сборной Испании. Матч состоится 14 июля.

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Ранее Саутгейт заявил, что своим выступлением на Евро сборная повысила авторитет английского футбола.