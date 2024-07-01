Саутгейт: своим выступлением на Евро мы повысили авторитет английского футбола

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о выступлении своей команды на чемпионате Европы.

«Мы повысили авторитет английского футбола в глазах мировой общественности, но пока этот трофей не выигран, всегда будут возникать вопросы дома и за рубежом о том, чего мы добились», — цитирует Саутгейта Sky Sports.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Вместе с ним команда стала второй на Евро-2020.

В финале Евро-2024 команда сыграет с Испанией. Матч состоится 14 июля.

Всё самое интересное о чемпионате Европы по футболу в Германии — в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Карл III поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2024.