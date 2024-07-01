Дюков назвал возмутительным поведение нападающего «Рубина» Даку на Евро

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандале с нападающим «Рубина» и сборной Албании Мирлиндом Даку на Евро-2024.

«Это, безусловно, возмутительно и недопустимо. Я знаю, что «Рубин» собирается принять меры в отношении игрока», — приводит слова Дюкова ТАСС.

После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки. Тем не менее УЕФА дисквалифицировал его на два матча.

Сообщалось, что «Рубин» накажет Даку за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

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Ранее Рахимов заявил, что игроки «Рубина» нормально встретили Даку после скандала на Евро.