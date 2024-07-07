Рахимов заявил, что игроки «Рубина» нормально встретили Даку после скандала на Евро

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о возвращении албанца Мирлинда Даку в команду после скандала на Евро-2024.

«Даку только вернулся в расположение команды. Всё нормально. Ребята его встретили, поговорили. Все прекрасно понимают, что такие ситуация случаются», — приводит слова Рахимова РИА Новости.

После матча Албании с Хорватией Даку оскорблял македонцев и сербов. Северомакедонская федерация футбола сразу же направила официальное письмо в УЕФА с требованием наказать футболиста. Позднее игрок извинился за оскорбительные кричалки. Тем не менее УЕФА дисквалифицировал его на два матча.

Сообщалось, что «Рубин» накажет Даку за оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев.

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Ранее Даку заявил, что не испытывает ненависти к кому-либо независимо от национальности.