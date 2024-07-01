Саутгейт: Англия должна выиграть Евро, чтобы заслужить уважение футбольного мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о команде перед финалом чемпионата Европы — 2024.

«И раньше от нас были высокие ожидания, но они не соответствовали нашему уровню игры. Сейчас высокие ожидания по-прежнему остаются, но у нас были стабильные выступления — точно на трёх из последних четырёх турниров. Мы побили много рекордов, но знаем, что должны выиграть этот трофей, чтобы действительно заслужить уважение футбольного мира», — приводит слова Саутгейта BBC.

В финале Евро-2024 команда Англии сыграет со сборной Испании. Матч состоится 14 июля.

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Ранее Саутгейт заявил, что своим выступлением на Евро сборная повысила авторитет английского футбола.