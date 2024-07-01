Навас завершит карьеру в сборной Испании после финала Евро-2024

Защитник сборной Испании Хесус Навас сообщил, что завершит карьеру в составе национальной команды после финала чемпионата Европы — 2024.

«Будет здорово для всей команды взять трофей — мы это заслужили. Даже в 38 лет меня всё ещё воодушевляет то, что я помогаю сборной и моей стране. Но решение принято», — приводит слова Наваса ESPN.

38-летний Навас является чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012.

В финале Евро-2024 Испания сыграет с Англией. Матч состоится 14 июля в 22:00 мск.

Ранее Альваро Мората выразил надежду на победу над Англией в финальном матче чемпионата Европы.