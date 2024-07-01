Мората: после финала Евро мне хотелось бы плакать от радости

Нападающий сборной Испании Альваро Мората выразил надежду на победу над Англией в финальном матче чемпионата Европы.

«Испытываю к сборной Англии большое уважение, потому что мы говорим об одной из величайших команд в мире и истории. Уверен, что они вам скажут то же самое. Нет ничего постыдного в том, чтобы плакать от положительных эмоций. Надеюсь, я смогу много плакать в это воскресенье», — цитирует Морату сайт Королевской испанской футбольной федерации.

Встреча пройдёт 14 июля в Берлине на Олимпийском стадионе. Начало — в 22:00 мск.

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