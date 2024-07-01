Sport.es: сборная Испании получит €28,25 млн за победу на Евро-2024
Стало известно, сколько сборная Испании получит в случае победы в финале чемпионата Европы.
Как сообщает Sport.es, команда получит €28,25 млн. Игрокам достанется 40% от этой суммы. Остальное распределят между членами тренерского штаба, другими работающими в сборной специалистами.
Если Испания проиграет, то футболисты получат 30% от этих средств.
Общая сумма выплат складывается из призовых за выход в финал, каждую победу на групповом этапе, а также выход в каждую следующую стадию плей-офф и победу в финале.
Финал Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине. Матч начнётся в 22:00 мск.
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