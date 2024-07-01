Дюков считает, что матч за Суперкубок России не уступает в зрелищности Евро-2024

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Суперкубок не уступает по зрелищности Евро-2024.

«Жду ли от финала Евро такой же зрелищной игры, как в Суперкубке? Я смотрел Евро по телевизору, здесь видел вживую, но зрелищность футбола нисколько не уступает, во многом даже лучше Евро», — приводит слова Дюкова ТАСС.

13 июля «Зенит» победил «Краснодар» в матче за Суперкубок-2024 (4:2).

14 июля состоится финал Евро-2024, где сыграют Англия и Испания.

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Ранее Мората выразил надежду на победу над Англией в финальном матче чемпионата Европы.