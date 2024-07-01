HLN: города Бельгии отказались принять матч против Израиля в Лиге наций УЕФА
Ни один из бельгийских городов не планирует принимать матч первого тура группового этапа Лиги наций между национальной командой и Израилем.
Как сообщает HLN, города из Бельгии не хотят заниматься организацией этой встречи из-за «политической деликатности», а также необходимости обеспечения слишком строгих мер безопасности.
По информации источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация проводит консультации с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу альтернативных мест проведения матча.
Сборная Бельгии дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, уступив Франции со счётом 0:1.
Ранее в Бельгии заявили, что Тедеско продолжит работу в сборной страны.