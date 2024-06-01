В Бельгии заявили, что Тедеско продолжит работу в сборной страны

Спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркотерен высказался о будущем Доменико Тедеско в сборной страны.

«Нам всё ещё нужно провести анализ, но вопрос о его отставке не стоит. Он точно продолжит работу в сборной Бельгии», — приводит слова Веркотерена «Спорт-Экспресс».

В 1/8 финала сборная Бельгии уступила команде Франции. На 85-й минуте мяч в свои ворота забил защитник бельгийской команды Ян Вертонген.

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Ранее сообщалось, что Бельгия установила национальный антирекорд XXI века в матче с Францией на Евро.