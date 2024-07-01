Зрители на Уимблдоне освистали Алькараса за намёк на победу испанцев на Евро

Зрители на Уимблдоне освистали испанца Карлоса Алькараса за намёк на победу сборной своей страны в финале Евро-2024 в комментарии о выходе в финал теннисного турнира.

«Я попробую не делать те вещи, которые делал в том году, попробую быть ещё лучше и делать то, что приносило успех. Это будет хороший день для испанского народа (свист). Я не сказал, что Испания выиграет, я просто говорю, что это будет классный день», — сказал Алькарас в интервью после игры.

В полуфинале Алькарас победил россиянина Даниила Медведева. Игра завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

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Ранее Алькарас прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Уимблдона.