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Алькарас: Медведев доминировал в первом сете, играл в отличный теннис

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Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона.
Алькарас: Медведев доминировал в первом сете, играл в отличный теннис
  • Gettyimages.ru

«Медведев доминировал в первом сете, он играл в отличный теннис. Я пытался отбросить все нервы в начале второй партии: отлично двигался, пытался выверять удары. И у меня это получилось. Рассчитывал на длинные розыгрыши, старался выманивать соперника к сетке. Старался заставлять соперника больше двигаться, обводить его ударами», — сказал Алькарас после матча.

Медведев проиграл Алькарасу со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти — Новак Джокович.

Ранее сообщалось, что Модрич посетил полуфинал Уимблдона между Медведевым и Алькарасом.

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