Овчинников сравнил игроков сборной Франции на Евро с «галльскими петухами»

Российский тренер Валерий Овчинников оценил игру сборной Франции в полуфинале чемпионата Европы с командой Испании.

«Французы играли как галльские петухи. Забив первый мяч, они подумали, что уже выиграли матч. Сыграли на 70%. Может быть, первый гол сослужил им нехорошую службу», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу Испании.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с Англией.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.