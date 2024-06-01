Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы
Сборная Франции уступила команде Испании в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу «красной фурии».
Таким образом, команда трёхцветных стала бронзовым призёром турнира. Испания же вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Англия — Нидерланды. Встреча пройдёт 10 июля. Начало — в 22:00 мск.
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