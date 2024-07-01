Навас стал самым возрастным футболистом, игравшим в полуфинале Евро

Защитник сборной Испании Хесус Навас отметился новым достижением в полуфинале чемпионата Европы — 2024 с командой Франции.

Игрок в возрасте 38 лет и 231 дня стал самым возрастным футболистом, игравшим в полуфинале Евро. Предыдущий рекорд принадлежал немецкому вратарю Йенсу Леманну, которого Навас опередил на три дня.

Встреча в настоящий момент проходит в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Счёт после первого тайма — 2:1 в пользу «красной фурии».

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Ранее сообщалось, что 16-летний Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро.