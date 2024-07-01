Сборная Нидерландов установила антирекорд в истории чемпионатов Европы

Сборная Нидерландов уступила команде Англии в полуфинале чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 1:2.

Таким образом, Нидерланды проиграли пять из своих шести полуфиналов на Евро — больше всех в истории. Единственный раз, когда они преодолели стадию 1/2 финала, был в 1988 году: тогда оранжевые выиграли турнир.

Напомним, что Англия в финале чемпионата Европы — 2024 сыграет с Испанией. Решающий матч пройдёт 14 июля.

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Ранее сообщалось, что сборная Англии во второй раз в истории вышла в финал Евро.