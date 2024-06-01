Сборная Англии во второй раз в истории вышла в финал Евро

Сборная Англии победила команду Нидерландов и вышла в финал чемпионата Европы.

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.

В составе Англии мячи забили Гарри Кейн и Олли Уоткинс. У Нидерландов отличился Хави Симонс.

Таким образом, Англия примет участие в финальном матче Евро во второй раз. В финале Евро-2020 они уступили Италии (1:1, 2:3 пенальти).

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Ранее Англия победила Нидерланды и вышла в финал чемпионата Европы.