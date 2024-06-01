Саутгейт достиг большего количества финалов крупных турниров, чем все тренеры Англии

Сборная Англии победила команду Нидерландов и вышла в финал чемпионата Европы.

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.

В составе Англии мячи забили Гарри Кейн и Олли Уоткинс. У Нидерландов отличился Хави Симонс.

Таким образом, Саутгейт вывел команду в финал чемпионата Европы в Германии. Он вывел команду в два финала крупных турниров, а у бывших наставников был всего один.

Ранее сообщалось, что сборная Англии во второй раз в истории вышла в финал Евро.