Мостовой: бесит, что Англию хают весь чемпионат Европы, — они в финале

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о сборной Англии на чемпионате Европы.

«Игра получилась равная. Сначала преимущество имела Англия, потом — Нидерланды. Гол Уоткинса — несчастный случай. Какие люди хают весь чемпионат Англию? Они в финале! Бесит это. Мне было всё равно, кто второй выйдет в финал. Главное, что Испания там. Думаю, будет очень интересно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Дортмунде завершилась со счётом 2:1.

В составе Англии мячи забили Гарри Кейн и Олли Уоткинс. У Нидерландов отличился Хави Симонс.

Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта сыграют в финале турнира с Испанией.

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Ранее Испания обыграла Францию и вышла в финал Евро-2024.