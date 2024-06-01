Колосков: за Ямалем будущее футбола

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре полузащитника сборной Испании Ламина Ямаля.

«Сборная Испании показывает самый интересный футбол на турнире. Они полностью заслужили место в финале. Ямаль, конечно, удивляет своей игрой. Не угаснет ли его звезда после Евро? Не думаю. Он уже показывает выдающийся уровень игры в столь юном возрасте. За ним будущее футбола», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

Читайте последние новости и материалы о Евро-2024 в спецпроекте RT.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.