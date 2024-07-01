Погребняк: хотел бы увидеть финал Испания — Англия
Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что хотел бы увидеть в финале чемпионата Европы Англию и Испанию.
«Это равные соперники. В каждой команде хватает квалифицированных футболистов. Будет интересный футбол. Вчера мы тоже думали, что будет скучно, но Испания с Францией выдали один из лучших поединков на чемпионате. Я хотел бы увидеть финал Испания — Англия», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».
Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1.
Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.
Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.