Погребняк: хотел бы увидеть финал Испания — Англия

Бывший игрок сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что хотел бы увидеть в финале чемпионата Европы Англию и Испанию.

«Это равные соперники. В каждой команде хватает квалифицированных футболистов. Будет интересный футбол. Вчера мы тоже думали, что будет скучно, но Испания с Францией выдали один из лучших поединков на чемпионате. Я хотел бы увидеть финал Испания — Англия», — цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.