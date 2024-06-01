Гризманн: Испания была лучше Франции во всём

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о поражении от Испании в полуфинале чемпионата Европы.

«Мы проиграли сильной сборной Испании. Здесь не может быть никаких оправданий об усталости, потому что они тоже провели овертайм в четвертьфинале. Они были лучше нас во всем», — цитирует Гризманна RMC Sport.

Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. За трёхцветных один мяч забил Рандаль Коло Муани.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.