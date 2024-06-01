Мората получил травму во время празднования выхода Испании в финал Евро-2024

Нападающий сборной Испании Альваро Мората пострадал во время празднования выхода команды в финал чемпионата Европы — 2024 в Германии.

Игрок получил повреждение после подката сотрудника безопасности стадиона. Затем он стал хромать.

В полуфинале сборная Испании одержала победу над командой Франции. Встреча в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Ламин Ямаль и Дани Ольмо. За трёхцветных один мяч забил Рандаль Коло Муани.

Таким образом, «красная фурия» вышла в финал Евро впервые с 2012 года. В решающем матче команда сыграет с победителем пары Англия — Нидерланды.

Ранее сообщалось, что Франция стала бронзовым призёром чемпионата Европы.